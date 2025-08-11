В 90-е пугали по-другому: какой из Пеннивайзов страшнее — ответ очевиден, и мы объясним, почему (виной всему не только спецэффекты)

Сравнили двух клоунов и пришли к выводу, что настоящий — только один.

Если в 90-х вас не напугал Тим Карри, возможно, вы и не были ребенком-то вовсе. Его Пеннивайз — это не сказочный монстр, а соседский клоун с жуткой улыбкой и зубами цвета кухонной плитки. Он как будто и правда мог прийти на утренник, только вместо шарика вручал бы вечную психологическую травму. А вот версия «Оно» 2017 года — совсем другая история.

Билл Скарсгард делает из персонажа нечто более инфернальное, почти нечеловеческое. Сравнивать их — всё равно что ставить рядом уличного фокусника и древнее зло в белом гриме. И всё-таки давайте разберёмся: чей ужас страшнее?

Внешность: красный нос против жутких прорезей

У Пеннивайза образа 90-х всё по канону — кудрявая шевелюра, театральный грим, добродушное лицо (ну, почти). Пугает он тем, что прячется в обыденности. Вот он машет рукой у канализационного люка, вот говорит голосом продавца попкорна. Уловка в том, что он почти нормальный — и оттого по-настоящему тревожный.

Скарсгардовский Пеннивайз с первого взгляда сигналит: «Я пришел за тобой». Готический костюм, шрамы-маски на лице, глаза, бегущие в разные стороны. Это не весельчак с ярмарки, это ошибка природы в кружевном жабо.

Он даже говорит как будто из-под воды — с придыханием, эхом, леденящей интонацией. И если Тим Карри как будто подмигивает: «Давай поиграем», то Скарсгард — хищник, у которого все игры заканчиваются вашим появлением на его обеденном столе.

Характер: обаятельный подлец против маниакального хищника

Клоун Карри — настоящий артист. Он обаятелен до мерзости. Может пошутить, может поприветствовать, может — что хуже всего — заговорить по душам. Именно это обезоруживает. Его Пеннивайз знает, как войти в доверие, даже если за его спиной клубится мрак.

А вот у Скарсгарда никакой эмпатии. Его существо дёрганое, неуклюжее, жуткое в самых бытовых моментах. Он будто не понимает, как работают люди — и от этого ещё страшнее. Его пугает не только облик, а сама непредсказуемость поведения.

Он как животное, которое учится быть человеком, но делает это плохо. И от этого каждый жест — как предупреждение: «Я могу, но не обещаю».

Кто из них клоун?

Забавно, но Карри в 1990-м был куда более «клоуном», чем его преемник. Он действительно играл: у него были гримасы, прибаутки, ухмылки и даже своеобразное чувство юмора. То есть если бы не плотоядная мания убивать детей, ему могли бы запросто дать свое утреннее шоу, как у Красти в «Симпсонах».

Скарсгард же использует клоунскую атрибутику скорее как маскировку. Он не веселит — он имитирует веселье. Его танец — не для смеха, а для ужаса. Он — симулякр, провал в матрице веселья. И в этом тоже есть свой ад: он даже не пытается быть смешным. Он сразу — кошмар.

Актёрская игра: театр против ада

Тим Карри в своём амплуа, конечно, блистателен. Его игра — это мрачная клоунада, где каждое слово звучит с намерением завлечь. Он переходит от балагана к ужастику за долю секунды, и это по-своему шикарно. Но время, формат (телевидение) и возраст аудитории всё-таки сдерживали его монстра.

Билл Скарсгард же использует весь инструментарий XXI века. Его Пеннивайз — это визуальная и звуковая атака. Его лицо — пластилин для страха. Его движения — как глюки на старом VHS. И всё это делает его версию технически более пугающей, но… менее человечной.

Итог: страх в ретроспективе

90-е пугали иначе. Тогда сам факт появления клоуна в луженой канализации заставлял замирать. Пеннивайз Карри — это страх перед чужаком, перед тем, кто выглядит «своим». Это словно метафора о маньяке, который живёт по соседству.

Пеннивайз Скарсгарда же — существо мифическое, почти космическое. Он не человек, он — эпидемия. Его образ пугает не реалистичностью, а абсолютной инородностью. Поэтому один засел в подсознании, а другой преследует в снах.

В идеале — смотреть обоих. Один покажет, как выглядел страх раньше. Второй — каким его делают сегодня. Но если бы в дверь постучал Карри с шариком, вы бы ещё подумали. А если за порогом окажется Скарсгард — вы не откроете точно.

Ранее мы писали: Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном