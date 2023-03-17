В 90-е пришлось продавать нижнее белье: что стало с советской Мэрилин Монро (фото)

Ослепительная блондинка и советская Мэрилин Монро — так Ирину Азер называли в 1970-х. Отчим, влиятельный иранский генерал, носил девочку на руках. Будучи подростком, она начала работать фотомоделью, а вскоре снялась в «Большой перемене».

Роль Люськи в четырехсерийной комедии Алексея Коренева стала для Ирэн (настоящее имя актрисы) звездным часом. Необычная внешность и умение импровизировать в кадре сделали артистку востребованной и узнаваемой. Ее фотографиями были завалены все киоски, а режиссер Игорь Вознесенский предложил главную роль в научно-фантастической картине «Акванавты». Там же она встретила свою любовь. Ради романа с Германом Полосковым она ушла от мужа, который, впрочем, тоже ей изменял.

Отношения с напарником по «Акванавтам» продлились недолго, а предложений сниматься поступало все меньше. В 1990-е звезда «Большой перемены» начала торговать на рынке нижним бельем. Свое лицо она прятала под париком и очками, чтобы покупатели не узнали в ней артистку, слава которой гремела на весь Союз. Но на этом трудности не закончились.

Азер обманули квартирные мошенники, уговорив на обмен жилья. После этого у нее украли 20 000 долларов — всю выручку ее небольшого бизнеса. Сейчас 73-летняя кинозвезда живет в США, куда ее перевезла дочь Виктория, и уверяет, что у нее «все хорошо».