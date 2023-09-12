В 90-е по нему сходили с ума все девушки: сейчас его внешность вызывает сочувствие

В 1990-х годах сложно было найти девушку, которая не знала бы песни Андрея Державина. По его хитам «Чужая свадьба», «Не плачь, Алиса» сходили с ума сотни поклонниц. Тем более, что и сам голубоглазый певец выглядел очень привлекательно.

Исполнитель сначала выступал в коллективе «Сталкер», после чего отправился в сольное плавание. Однако в 2000-х годах Державин попросту пропал с эстрады. Как оказалось, он предпочел переквалифицироваться автора и создавал музыку для популярных групп, а также мультфильмов и художественных картин.

И только в 2021 году певец снова решил собрать «Сталкер» и отправиться на гастроли. Вот только узнать Державина на сцене получилось не у всех преданных поклонниц. Теперь 59-летний музыкант выглядит довольно печально: лысина сменила шевелюру брюнета, а худоба добавляет нездоровый вид.

Тем не менее, исполнитель наслаждается своей карьерой, а заодно и семейной жизнью. Не так давно Державин уже стал дедушкой.