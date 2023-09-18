В 90-е «Песняры» предсказали страшную трагедию: слова песни сбылись с поразительной точностью

ВИА «Песняры» сегодня является одним из символов Беларуси. Смесь белорусского фольклора и советских эстрадных мотивов в свое время покорила сердца, а песни «Косил Ясь конюшину» и «Беловежская пуща» знала вся страна. Однако в конце 90-х в дружном коллективе случился раскол.

Поклонники долгие годы пытались понять, почему насыщенная творческая жизнь обернулась чередой скандалов. Зацепкой стала популярная песня группы «Крик птицы», написанная на слова поэта-песенника Юрия Рыбчинского. В композиции почитатели коллектива увидели намеки на распад «Песняров»:

«Я тебя никому не отдам, Даже лучшему другу, Чтобы ты не пошла по рукам».

В строках речь идет не о женщине, а о гитаре и — шире — о музыке. В реальности же песни группы все-таки «пошли по рукам». В 2003 году после смерти Владимира Мулявина появилось сразу несколько «Песняров», исполняющих любимые хиты.