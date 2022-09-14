В 90-е она была звездой ТВ: что стало с утратившей популярность Ксении Стриж

Телезвезды девяностых были настолько популярны в России, что многим казалось: те, чьи голоса звучат из телевизора — едва ли не члены семьи. Их любили и обожали, с ними ругались и спорили. Но так же быстро их и забывали, если вчерашние звезды вдруг пропадали с голубых экранов.

Теле- и радиоведущая Ксения Стриж, дочь популярного советского актера Юрия Волынцева, была как раз одной из таких личностей. Ее узнавали по голосу, слушая на радио и телевидении, смотрели ее собственные передачи, она была лучшим диджеем России. А потом в какой-то момент Ксения внезапно пропала из эфира.

Причина заключалась в неудавшемся романе с лидером «Машины времени» Андреем Макаревичем. Стремительно начавшиеся отношения так же быстро закончились спустя 4 года, и Стриж на почве тяжелого расставания увлеклась выпивкой.

Но в конце концов ведущая смогла взять себя в руки, начала тренироваться, сделала пластическую операцию и встретила мужчину, с которым она вполне счастлива.

Сейчас она снова работает на радио, а также выходит на подмостки театров с моноспектаклями. Но поклонники до сих пор с ностальгией вспоминают ту «бунтарку», которой Ксения Стриж была три десятка лет назад.