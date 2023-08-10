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В 90-е никто не пошел на «Брата» в кинотеатр: причина сейчас малопонятная

10 августа 2023 10:45
В 90-е никто не пошел на «Брата» в кинотеатр: причина сейчас малопонятная

Каннский призер провалился в прокате.

Фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» сразу ушли в народ. Обе картины мгновенно разлетелись на цитаты, тинейджеры хотели быть похожими на главного героя Данилу Багрова.

Всенародная любовь досталась фильмам с первых же кадров. Отметили первую часть и на Каннском фестивале. «Брата» показали в «Особом взгляде», и он завоевал положительные оценки критиков. Да и «пираты» сколотили целое состояние на незаконном копировании кассет.

Но при этом в кинопрокате культовый фильм провалился. Российский зритель просто не пошел в кино. Вероятно, причиной стали не цены на билеты или неудобное время сеансов. Скорее всего, россияне проигнорировали «Брата» в кинотеатрах по той причине, что в 90-е все отечественное воспринималось с большим скепсисом. Поэтому на российское кино зрители просто не ходили, предпочитая устраивать просмотры на видеомагнитофонах.

Фото: Кадры из фильма «Брат» (1997)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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