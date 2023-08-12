В 90-е неспроста носили малиновые пиджаки: причина жуткая

В моду они вошли далеко не из-за эффектного внешнего вида.

Малиновые пиджаки стали символом ушедших 90-х. Бандиты нередко выбирали их или кожаные куртки в качестве своей основной одежды, поэтому со временем именно эти предметы гардероба стали ассоциироваться с преступным миром. При этом далеко не все догадываются, почему бандиты выбирали именно такие образы.

Как рассказала стилист Ирина Камельянова в своих социальных сетях, вещи для этих людей должны в первую очередь быть удобными, а не красивыми. И поэтому выбор останавливался на всевозможных оттенках красного, ведь на них не видно следы крови после очередной разборки. Кожа же отличалась прочностью и легко отмывалась.

«Все просто: пиджак и куртка выполняли утилитарную функцию. Куртку нельзя было пробить ножом», — призналась эксперт.

Ситуация изменилась лишь с уходом преступности. А из-за прочных ассоциаций малиновые пиджаки так и не вошли в моду у всей остальной части страны.