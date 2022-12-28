В 90-е ей не было равных: куда пропала звезда «Графини де Монсоро»

Актриса Габриэлла Мариани прославилась в 90-е, когда исполнила главную роль в экранизации романа Александра Дюма «Графиня де Монсоро». Миллионы поклонников по всей стране признавались в любви артистке, однако та, к удивлению многих, появлялась все реже и реже на телевизионных экранах.

Как оказалось, Габриэлла, несмотря на популярность и признание критиков, разочаровывалась в своей профессии. С годами ей не нравилось играть в фильмах и сериалах, поэтому она все реже принимала предложения режиссеров. Последний же ее проект вышел на экраны в 2014 году, им стал сериал «Поиски улик».

После ухода из профессии звезда экрана отдала все свои силы семье. Еще в 1999 году она вышла замуж за продюсера Андрея Семенова, а спустя три года у них родился сын Александр. Габриэлла поняла, что хочет заниматься лишь воспитанием своего ребенка, и теперь наслаждается семейной жизнью в большом подмосковном доме.