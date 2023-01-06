В 90-е эти продукты были очень популярны: вас передернет от отвращения

Эпоха 90-х стала уникальным временем. Кардинальные перемены затронули все сферы жизни, исключением не стали и магазины с едой. Предлагаем вашему вниманию тройку позабытых продуктов, без которых раньше не обходилась ни одна семья.

Популярный маргарин Rama можно было встретить в каждом доме. По ТВ постоянно крутили рекламу, где рассказывалось о пользе продукта. Само собой, все было ложью. Но народ не мог позволить себе качественное сливочное масло, поэтому приходилось брать то, что есть. К счастью, в нулевых Rama ушла с прилавков.

Пюре быстрого приготовления Uncle Ben’s стало хитом. Как и в случае с маргарином, свое дело сделала реклама. Растворимый продукт походил на натуральное картофельное пюре, однако аромат химии не позволял полностью насладиться блюдом.

Легендарные «ножки Буша» до сих пор вызывают ассоциации с 1990-ми. Курица не пользуется особым почетом у иностранцев, а вот у россиян это мясо давно стало любимым. Ножки поставлялись из США с 1990 года и пользовались бешеным спросом.