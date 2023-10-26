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В 90-е эта актриса влюбляла в себя всех: стала женой Певцова, и красота поблекла

26 октября 2023 17:15
В 90-е эта актриса влюбляла в себя всех: стала женой Певцова, и красота поблекла

Больше не секс-символ.

Ольга Дроздова когда-то была яркой звездой на небосклоне отечественного кинематографа. После выхода драматической картины «Алиса и букинист» она стала безумно популярной и наладила личную жизнь. Но, как говорится, недолго музыка играла.

Многие мужчины страшно завидовали Дмитрию Певцову. Он по уши влюбился в партнершу по съемочной площадке, и чувства оказались взаимными. Очаровательная сердцеедка вышла замуж за артиста в 1994 году. Звезды женаты до сих пор. Но больше никто не мечтает оказаться на месте актера.

За прошедшие годы красота его супруги поблекла. Из секс-символа 58-летняя Дроздова превратилась в заурядную женщину. Да и карьера постаревшей знаменитости застопорилась. К большому сожалению поклонников, в кино актриса не снимается. Последний на сегодняшний день проект с ее участием вышел в 2017 году.

В 90-е эта актриса влюбляла в себя всех: стала женой Певцова, и красота поблекла
Фото: Кадр из фильма «Алиса и букинист» (1992), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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