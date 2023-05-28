В 90-е ему подпевала вся Россия: участь легендарного Скэтмэна заставит схватиться за сердце

Джон Ларкин стал известен благодаря своему яркому музыкальному амплуа Скэтмэна. Его композиции Scatman подпевал весь мир, а поклонники боготворили артиста. При этом в конце 90-х он неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, уже на пике своей славы врачи диагностировали Джону неоперабельный рак легких. Музыкант сразу же занялся лечением и в течение двух лет пытался победить болезнь. За это время он записал альбом Take Your Time, провел множество концертов и никогда не терял оптимизм, подбадривая своих близких.

Однако исполнителю все же не удалось справиться с болезнью. 26 ноября 1999 года прямо во время выступления ему резко стало плохо, и он потерял сознание. Ларкина отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти его: 3 декабря знаменитый Скэтмэн скончался.

Артист не раз признавался, что ему удалось прожить прекрасную жизнь в окружении любящих людей. При этом его музыкальное наследие продолжает радовать миллионы поклонников. Знаменитая композиция до сих пор оказывается в хит-парадах главных песен, а фанаты радостно танцуют под нее.