В 86-летней старушке не узнать: как изменилась телефонистка Анфиса из «Девчат»

Режиссер Юрий Чулюкин долго искал актрису, которая подошла бы на роль Анфисы в его фильм «Девчата». Анфису хотели сыграть Клара Лучко и Валентина Лановая, но в итоге на роль утвердили Светлану Дружинину.

Когда первые отснятые сцены попали к руководству «Мосфильма», начальство заявило, что актрису надо заменить – мол, никто не поверит, что от такой красавицы Илья мог сбежать к пигалице Тоське. Но за Дружинину вступились ее коллеги – и артистка осталась в фильме.

Долгие годы Светлану Дружинину ассоциировали с «Девчатами», пока актриса не переквалифицировалась в режиссеры.

Дружинина сняла такие известные фильмы, как «Дульсинея Тобосская», «Принцесса цирка», «Гардемарины, вперед!», «Тайны дворцовых переворотов». И доказала всем, что она не только блестящая красавица, но и талантливый постановщик.

Сегодня актрисе и режиссеру уже 86 лет. Годы берут в свое – в Светлане Дружининой уже трудно узнать ту самую Анфису, но ей больше не нужно кому-то что-то доказывать, ведь трудно отрицать большие заслуги Дружининой в кино.