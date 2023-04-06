В 84 даст фору 60-летним: обомлеете, увидев красотку Эве Киви сегодня (фото)

Сопливая задрыга с птичьей фамилией — именно так прозвали еще никому не известную Эве Киви в Госкино. Впрочем, увидев актрису в фильме «Сампо», чиновники изменили свое мнение. Талантливая и красивая, она покорила всех.

После этого карьера артистки пошла в гору. Съемки у самых разных режиссеров, толпы поклонников, гастроли за рубеж — у нее было все, о чем только могла мечтать актриса. Но все изменилось с распадом СССР.

Последний проект с участием звездной блондинки вышел в 1994 году. Но без дела знаменитость не сидела — устроилась в рекламную редакцию эстонского телевизионного канала.

Сегодня Эве Киви 84 года, и она прежнему эффектная красотка. Больше 60 лет знаменитости дать трудно: у нее стройная фигура, длинные волосы, а на лице не так много морщин. Актриса иногда появляется в рекламных роликах, но большую часть своего времени посвящает семье — звезда дождалась не только внуков, но и правнуков.