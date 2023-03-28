В 82 года даст фору Жади из «Клона»: только взгляните на старейшую танцовщицу Британии

Танец живота обожают во всем мире. Огромную популярность он получил после выхода бразильского сериала «Клон», где главная героиня Жади виртуозно виляла бедрами. Оказывается, в Великобритании есть своя Жади по имени Тина Хобин.

Эта женщина уникальна тем, что в свои 82 года может дать фору любой 20-летней танцовщице. Тина посвятила этому хобби почти 50 лет и даже не думает уходить на пенсию. Трудно поверить, что Тине уже за 80. Танцовщица уверяет, что она никогда не колола ботокс. Хобин уверена, что именно ее хобби помогает ей сохранить красоту и молодость.

Женщина работает инструктором по танцам больше 40 лет. Она помогла своим ученицам не только обрести уверенность в себе, но и побороть разные болезни. Также Хобин выпустила несколько книг, посвященных танцу живота. 30 лет назад Тина преподавала не только в родной Великобритании, но и бывала в Африке, Египте и Марокко. Она перенимала там опыт, чтобы усовершенствовать свою технику. Хобин гордится своей деятельностью и не останавливается на достигнутом.