В 80 лет предпочитает молоденьких: ужаснетесь, что стало с главной «злодейкой» Бразилии

Бразильская теленовелла «Во имя любви» гремела на всю Россию в конце 90-х. Зрители одновременно возмущались и восторгались главной злодейкой сериала — Бранкой.

Эту роль блистательно исполнила Сюзана Виейра. Российским зрителям она полюбилась еще с сериала «Секрет Тропиканки», который стал хитом. Каждую свою роль Сюзана отыгрывала с полной самоотдачей, чем покоряла зрителей.

Личная жизнь Виейры бурлила в лучших традициях бразильских мыльных опер. Актриса всегда предпочитала мужчин значительно моложе себя лет на 20-30. Официально актриса была замужем несколько раз. Ее первым супругом еще в 60-е стал режиссер Режис Кардосо, от которого она родила сына. Однако этот брак рухнул спустя 11 лет. Затем она вышла замуж за продюсера, а после него начала встречаться с молодым полицейским — Сюзане на тот момент было за 60. Однако партнер изменил ей.

Последним избранником неутомимой Виейры стал мужчина, который был младше аж на 44 года. Но и эти отношения не сложились.

Сегодня Сюзане 80 лет, она по-прежнему снимается в кино и предпочитает молодых любовников. Однако возраст не пощадил актрису, и сегодня она совсем не та роскошная Бранка: ее лицо покрылось морщинами, а тело утратило идеальную форму.