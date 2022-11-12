В 80-х в нее были влюблены все мужчины: вы не узнаете в этой пожилой женщине советскую Шахерезаду

Елена Тонунц прославилась благодаря главной роли в трилогии о восточной красавице Шахерезаде. Однако вскоре после звездного прорыва актриса надолго пропала с экранов. Наступили девяностые, а в кино Тонунц вернулась лишь в новом тысячелетии.

Будущая артистка поступила на геологический факультет МГУ, однако быстро поняла, что это было ошибкой. Учебу девушка все-таки завершила и была отправлена по распределению в Дивногорск, но сбежала оттуда и поступила в ГИТИС. Первый успех к Тонунц пришел после фильма «Берегите женщину».

Но в 1990-м году Елена Тонунц резко меняет профессию и поступает на режиссерский факультет во ВГИК.

Ее короткометражка «Однажды вечером» получила несколько наград, однако большого успеха как режиссер Тонунц не добилась.

Сегодня Елене Тонунц 68 лет. Артистка продолжает сниматься в кино, но ведет непубличный образ жизни. Ее ранний брак с армянским актером Гургеном Тонунцем распался, а больше о личной жизни актрисы ничего неизвестно.