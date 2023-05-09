В 80-х о романе с этим итальянцем мечтала каждая: он умудрился жениться сразу на двух

Энцо Гинацци, более известный как Пупо, мог похвастаться невероятной популярностью в СССР. Певец из Италии никого не оставлял равнодушным. В этом ему помогли не только выдающиеся вокальные данные, но и привлекательная внешность.

Нет ничего удивительного в том, что артист, рядом с которым мечтала оказаться каждая, легко наладил личную жизнь. В 1974 году он женился на своей возлюбленной по имени Анна, подарившей ему впоследствии двух дочек.

Однако музыкант не хранил верность избраннице. Знойный итальянец не отказывался от романов с поклонницами, одна из которых родила ему третью наследницу. Затем исполнитель завел отношения с концертным менеджером Патрицией Абати, которые даже не посчитал нужным скрывать от Анны.

Пупо не захотел делать выбор между двумя возлюбленными, поэтому заявил жене, что она может либо уйти от него, либо принять его двойную жизнь. Супруга артиста решила сохранить семью и нашла в себе силы смириться с тем, что у ее любимого мужчины есть другая.