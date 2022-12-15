В 79 выглядит на 60: секрет молодости «черной вдовы» Екатерины Шавриной раскрыт

На долю Екатерины Шавриной выпало немало испытаний. Артистка рано овдовела, оставшись одна с тремя детьми. А восемь лет назад угодила в смертельное ДТП, в результате которого погибла ее сестра Татьяна.

Звезда эстрады тяжело переживала трагедию — именно она находилась за рулем авто, не справилась с управлением и вылетела на встречку, где и случилось роковое столкновение с другим транспортным средством. Избежать наказания знаменитости удалось: дело закончилось примирением сторон.

На некоторое время исполнительница ушла в тень, но впоследствии все же вернулась на сцену. Шаврина уверяет, что работа помогает ей быть в тонусе. Но это далеко не единственный секрет «черной вдовы», которая может похвастаться тем, что в 79 лет выглядит на 60.

В одном из интервью она призналась, что остается в прекрасной форме благодаря тому, что всегда находится в движении. Певица не любит валяться в постели и никогда не спит по восемь часов в день: ей хватает трех-четырех часов сна.

Между тем многие подозревают, что Екатерина Феоктистовна ложилась под нож хирурга. Особенно активно об этом заговорили после того, как Шаврина засветилась в студии программы «Судьба человека ». Зрители увидели на лице артистки явные следы подтяжек, хотя сама певица не спешит распространяться о пластике.