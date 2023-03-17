В 74 года все такая же красотка: посмотрите, как сейчас выглядит Настенька из «Морозко»

Наталья Седых должна была стать фигуристкой или балериной. Но если на катке дело не заладилось, то в «Большом» она вскоре стала солисткой. Главные партии в «Спящей красавице», «Щелкунчике» и «Чайке» — будущая кинозвезда гастролировала по всему миру, пока ее по телевизору не увидел режиссер Александр Роу.

Он искал Настеньку в свою сказку «Морозко». Увидев умирающего лебедя в исполнении хрупкой артистки, Роу понял, что Седых должна у него сниматься. На съемках юная актриса так очаровалась Эдуардом Изотовым, что едва не упала в обморок в сцене с поцелуем. А однажды артистка чуть не осталась без ресниц. Потом Наташе пришлось прыгать в пруд с пиявками, и Роу кричал на нее, потому что она никак не могла решиться.

После оглушительного успеха «Морозко» актриса появилась в картинах «Огонь, вода и... медные трубы», «Дети Дон Кихота», «Голубой лед» и «Любовь к трем апельсинам». А позже решила вернуться к балету. Вероятно, многочасовые тренировки у станка и железная дисциплина помогают 74-летней артистке сохранять удивительную хрупкость, стройную, будто выточенную из камня фигуру, и нехарактерную для столь почтенного возраста моложавость.

Артистка ведет закрытый образ жизни и почти не появляется на творческих мероприятиях и телевидении. Последним на сегодня ее появлением в кино стала роль доктора из Москвы в художественном фильме Светланы Проскуриной, где также снялись Иван Добронравов и Сергей Шнуров.