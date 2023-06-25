В 72 года так выглядеть неприлично: «доктор Куин» показала горячее фото

Джейн Сеймур — одна из тех редких актрис, которые не только умудряются сохранять красоту в любом возрасте, но и боятся ее показать. Новое фото 72-летней женщины в купальнике поразило публику.

Актриса стала популярной еще в 70-х, когда исполнила роль девушки Бонда в картине «Живи и дай умереть». Но настоящую славу и всеобщую любовь ей принесла роль доктора Куин, женщины-врача в одноименном сериале.

Несмотря на то, что Сеймур уже исполнилось 72 года, она продолжает активно сниматься в кино и выглядит по меньшей мере на 50. Женщина находится в отличной форме, что регулярно доказывает, выкладывая смелые снимки.

На этот раз Джейн поделилась фотографиями в купальнике из своего отпуска в Коста-Рике. На снимке актриса наслаждается солнцем в открытом купальнике телесного цвета. Хотя Сеймур не стесняется показать и свои морщины, ее фигуре может позавидовать и молодая девушка.

Секрет «доктора Куин» прост: она много занимается спортом, плавает и катается на лошадях, а все свободное время старается проводить на природе.