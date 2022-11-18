В 70 лет играла 30-летнюю: поразитесь, как снимали последний фильм Орловой

Любовь Орлова за годы карьеры снялась в десятке картин, став одной из самых известных артисток СССР. Как утверждали современники, она даже была самой любимой актрисой Иосифа Сталина. Последним же ее фильмом стала лента «Скворец и Лира», которая так и не появилась на больших экранах.

Картину о двух шпионах снимал Григорий Александров, супруг артистки, и пригласил ее на главную роль. По сценарию Орлова должна была играть 30-летнюю разведчицу, при этом сама она отметила уже 71-й день рождения, а ее экранный муж Петр Вельяминов был на 24 года моложе.

Из-за этого съемочной группе приходилось идти на постоянные ухищрения, чтобы скрыть возраст Орловой. Она всегда появлялась в кадре в перчатках, а для сцен, где необходимо было показать руки, приглашали дублершу. Помимо этого, операторы всегда выставляли кадр так, чтобы свет делал ее моложе.

«Она была озабочена лишь тем, как и на сколько лет выглядит», — вспоминал Дмитрий Щеглов, написавший биографию артистки.

В итоге результат не устроил знаменитость. По слухам, она настояла, чтобы картину так и не выпустили в прокат и ни один зритель не увидел ее последнюю работу.