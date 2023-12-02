В 70-е это слово звучало в каждом доме: современная молодежь его не понимает

Это вам не кринж и не скам.

В 70-е, когда идеи хиппи стали популярными в СССР, советская молодежь начала развивать свои собственные стиль и язык. Одним из уникальных терминов того времени был «хайратник». Хотя сегодня этот термин никому не знаком, в 70-х он широко использовался среди прогрессивной молодежи.

Слово «хеер» (hair) на английском языке означает «волосы» или «прическа». В СССР молодежь произносила его как «хаер». Они также придумали новое понятие «хайратник», которое в большинстве случаев означало хипповскую ленту, используемую для укладки волос. Интересно, что даже ленту на голове героини Светланы Светличной в фильме «Бриллиантовая рука» можно было назвать «хайратником».

Длинные волосы были одним из важных атрибутов советских хиппи, но они часто сталкивались с критикой в коллективах или в школе. Поэтому зимой они прятали свои нетипичные прически под шапками и шарфами, а летом не забывали о хайратнике, который был одним из важных стильных аксессуаров советских хиппи.

Молодежь 70-х использовала сленг, чтобы выразить свое недовольство ограничениями и абсурдами советской жизни. Вспоминая «хайратник», мы вспоминаем не только стиль, но и дух тех лет, когда молодежь стремилась выразить свою индивидуальность в мире, полном противоречий.