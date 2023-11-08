В 69 лет такое не демонстрируют: люди не смогли пройти мимо полуголой Успенской на пляже
Вид эпатажной певицы шокировал публику.
Знаменитости не хотят стареть и угасать, поэтому делают все, лишь бы оставаться вечно молодыми. Любовь Успенская прошла через множество косметологических вмешательств и хирургических операций. 69-летняя звезда шансона гордится собственным телом и с удовольствием демонстрирует его публике.
Сейчас певица нежится на солнце в компании дочери Татьяны в Дубае. Исполнительницу запечатлели на пляже в черном бикини. На кадрах Успенская хвастает загорелой и подтянутой кожей. Впрочем, пользователи Сети нашли такую фотосессию слишком вульгарной и неуместной для пенсионерки.
«70 лет скоро, а все голая ходит», «Люба, наденьте вы уже закрытый купальник. Наряжаться так в солидном возрасте стыдно», «Позорище какое-то. Что мама, что дочка — все телесами привлекают к себе внимание», — прокомментировали публикацию подписчики звезды.