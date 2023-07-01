В 69 лет такое мини за гранью: Успенская потеряла стыд и засветила лишнее

Любовь Успенская задалась целью остаться вечно молодой. Трудно поверить, что талантливой певице в следующем году 70 лет. Сохранять красоту ей помогают пластические операции и бьюти-процедуры.

Успенская не стесняется щеголять в откровенных нарядах. Вот и на шоу «Две звезды. Отцы и дети» исполнительница появилась в мини-платье — в точно таком же щеголяла и ее дочь Татьяна. Правда, поклонникам образ пожилой дивы показался неуместным.