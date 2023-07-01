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В 69 лет такое мини за гранью: Успенская потеряла стыд и засветила лишнее

1 июля 2023 20:00
В 69 лет такое мини за гранью: Успенская потеряла стыд и засветила лишнее

Народ в шоке от выходки эпатажной звезды.

Любовь Успенская задалась целью остаться вечно молодой. Трудно поверить, что талантливой певице в следующем году 70 лет. Сохранять красоту ей помогают пластические операции и бьюти-процедуры.

Успенская не стесняется щеголять в откровенных нарядах. Вот и на шоу «Две звезды. Отцы и дети» исполнительница появилась в мини-платье — в точно таком же щеголяла и ее дочь Татьяна. Правда, поклонникам образ пожилой дивы показался неуместным.

«Обе одного непонятного возраста, то ли молодая, то ли старая», «Господи, вот две Годзиллы», «Что с их лицами?», «Только мне смешно на них смотреть???», — недоумевали пользователи соцсетей.

В 69 лет такое мини за гранью: Успенская потеряла стыд и засветила лишнее
Фото: кадр из шоу "Две звезды. Отцы и дети" (2021-2023), Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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