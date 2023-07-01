В 69 лет такое мини за гранью: Успенская потеряла стыд и засветила лишнее
Народ в шоке от выходки эпатажной звезды.
Любовь Успенская задалась целью остаться вечно молодой. Трудно поверить, что талантливой певице в следующем году 70 лет. Сохранять красоту ей помогают пластические операции и бьюти-процедуры.
Успенская не стесняется щеголять в откровенных нарядах. Вот и на шоу «Две звезды. Отцы и дети» исполнительница появилась в мини-платье — в точно таком же щеголяла и ее дочь Татьяна. Правда, поклонникам образ пожилой дивы показался неуместным.
«Обе одного непонятного возраста, то ли молодая, то ли старая», «Господи, вот две Годзиллы», «Что с их лицами?», «Только мне смешно на них смотреть???», — недоумевали пользователи соцсетей.
Фото: кадр из шоу "Две звезды. Отцы и дети" (2021-2023), Globallookpress.com