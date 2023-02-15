В 68 еще даст фору молодым! Обомлеете при виде рыжей из «Смертельного оружия»

Рене Руссо стала известна в 90-е, когда приняла участие во многих знаменитых фильмах. Она блистала в «Смертельном оружии», «Афере Томаса Крауна» и других лентах, которые сделали ее одним из главных секс-символов той эпохи. Однако со временем артистка начала терять популярность и пропала с экранов.

Дело в том, что в начале нулевых артистка снялась в нескольких провальных фильмах. Неудачи заставили ее уйти в многолетний отпуск, который она посвятила воспитанию дочери Роуз, страдающей от биполярного расстройства.

Но несколько лет назад Руссо решила продолжить свою карьеру. Так, в 2011 году она появилась в киновселенной Marvel, исполнив роль богини Фригги, а после снялась в триллере «Стрингер». Сейчас артистка все чаще появляется на экранах, и, как уверены поклонники, ее возрастающая популярность связана не только с талантом. По словам фанатов, прошедшие годы совсем не отразились на внешности Руссо, которая до сих пор завоевывает сердца зрителей по всему миру.