В 67 лет тело как у 30-летней: известная возрастная модель опять оголилась перед народом

Седовласая американская модель Ясмина Росси заставила весь мир говорить о ней 10 лет назад. Только естественность и никакой пластики — с таким девизом возрастная манекенщица с успехом штурмовала подиум, и сегодня она работает с такими известными брендами, как Marks & Spencer, YSL, Hermes и Jil Sander.

За жизнью Росси в соцсетях следит свыше 300 000 подписчиков. Недавно она порадовала их новым видео. Публикация, озаглавленная «Прием витамина D», привела поклонников в восторг. Модель загорает на террасе дома посреди пустыни абсолютно голой. Наготу Росси прикрыла полотенцем. В некоторые моменты оно кокетливо сползает, демонстрируя выдающиеся для такого возраста параметры (86−63−91) и прекрасную физическую форму.

«Ваша красота всегда выделяется, где бы вы ни были», — отмечают фанаты.

Секрет красоты американской манекенщицы в том, чтобы заниматься спортом (бег и йога), есть мясо, рыбу и авокадо, ухаживать за кожей и волосами (Росси использует оливковое масло для тела и рапсовое — для маски на волосы) и главное — делать то, что нравится.