В 63 года даст фору молодым: куда пропал Владимир Маркин, спевший про «Сиреневый туман»

Когда-то Владимир Маркин был одним из самых известных музыкантов на отечественной эстраде. Его хиты «Сиреневый туман» и «Я готов целовать песок» до сих пор пользуются бешеной популярностью у слушателей. А вот сам артист на публике появляется не так часто, как хотелось бы его поклонникам.

Многие россияне и вовсе забыли, как выглядит певец, за которым когда-то бегали толпы фанаток. Между тем оказалось, что Маркин по-прежнему в великолепной форме — в свои 63 года он легко даст фору молодым мачо.

Исполнитель, пусть и не столь активно, как прежде, но все же продолжает выступать в сборных концертах. Не отказывается Маркин и от социальных сетей. На фото и видео, которые публикует певец, он выглядит превосходно.