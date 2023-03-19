В 60 выглядит на 30: у этой красавицы запросил пощады сам Джеки Чан (фото)

Сегодня отличительной особенностью азиатских красавиц является тот факт, что они действительно нашли секрет молодости. И уроженка Малайзии Мишель Йон - прекрасное тому подтверждение.

На недавней премии «Оскар» она появилась в роскошном белом платье и грациозно поднялась на сцену, чтобы получить статуэтку за лучшую женскую роль. 60-летняя актриса сияла от радости и выглядела в два раза моложе своего реального возраста. Красавица признаётся, что такой внешности и идеального тела она добилась благодаря невероятно простой рутине. Каждое утро она выполняет растяжку, а затем идёт на прогулку.

К тому же во время съёмок она часто самостоятельно выполняет трюки или участвует в драках. Женщина стала так успешна в боевиках, что сам Джеки Чан однажды попросил ее остановиться. Актер не мог уступить своей коллеге, но рисковать и дальше своей жизнью было уже невозможно, поскольку сцены с каждым разом становились все опаснее.