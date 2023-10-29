В 60-х была своя «интердевочка»: Гурченко за эту роль ненавидели критики

Один из первых фильмов Людмилы Гурченко чуть не стоил ей карьеры. А все из-за неудачно выбранного образа героини, который совершенно не оценили зрители.

На момент съемок ленты «Гулящая» у актрисы, сыгравшей Христину, работящую «деревенщину», которая устраивается работать к купцу, уже была за плечами культовая роль в «Карнавальной ночи».

Возможно, поэтому фанаты совершенно не оценили «страдания» Христины в кадре. По сюжету купец-начальник в пьяном угаре начал приставать к ней, жена купца заступилась за молодую наивную девушку, а тот убил супругу. Христину же посчитали соучастницей жестокого убийства.

По мнению критиков и поклонников, такая роль совершенно не соответствовала образу Людмилы Гурченко, поэтому та не смогла убедительно передать мытарства молодой девушки, попавшей в сложную ситуацию.

Еще одна версия актерского провала актрисы заключается в том, что фиаско не только ее вина, но и прокол режиссера картины. «Гулящая» является экранизацией книги. И если в литературном произведении сюжет описан глубоко и философски, то фильм, как считают зрители, снят очень поверхностно.

Автор канала «КиноБуква» на платформе Дзен, например, сокрушалась, что даже не сразу узнала любимую актрису под ворохом платков и странной одежды, в которую каждый раз облачали Гурченко создатели ленты.