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В 60 - баба ягодка опять: ахнете, увидев нового «тайного» мужа звезды «Формулы любви»

17 июня 2023 21:00
В 60 - баба ягодка опять: ахнете, увидев нового «тайного» мужа звезды «Формулы любви»

Актриса отхватила себе импозатного красавца.

Елена Валюшкина дважды выходила замуж и оба раза больно обожглась. Но актриса не отчаялась. Негативный опыт прошлых отношений и возраст не стали помехой для личного счастья.

Звезда скрывала от поклонников, что больше не одинока. Правду о своем семейном положении она раскрыла на премьере фильма «Вызов». Артистка появилась перед публикой с новым возлюбленным, о существовании которого прежде никто и не догадывался.

Избранник знаменитости — импозантный мужчина по имени Андрей. Валюшкина подчеркнула, что он финансист и не имеет к кинематографу никакого отношения. Также она заметила, что уже узаконила отношения с ним.

По словам Елены, рядом с третьим супругом она, наконец, почувствовала себя по-настоящему счастливой. И своим примером звезда «Формулы любви» показала, что и в 60 — баба ягодка опять.

В 60 - баба ягодка опять: ахнете, увидев нового «тайного» мужа звезды «Формулы любви»
Фото: Global Look Press, кадр из программы «Ты не поверишь!»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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