В 60 - баба ягодка опять: ахнете, увидев нового «тайного» мужа звезды «Формулы любви»

Елена Валюшкина дважды выходила замуж и оба раза больно обожглась. Но актриса не отчаялась. Негативный опыт прошлых отношений и возраст не стали помехой для личного счастья.

Звезда скрывала от поклонников, что больше не одинока. Правду о своем семейном положении она раскрыла на премьере фильма «Вызов». Артистка появилась перед публикой с новым возлюбленным, о существовании которого прежде никто и не догадывался.

Избранник знаменитости — импозантный мужчина по имени Андрей. Валюшкина подчеркнула, что он финансист и не имеет к кинематографу никакого отношения. Также она заметила, что уже узаконила отношения с ним.

По словам Елены, рядом с третьим супругом она, наконец, почувствовала себя по-настоящему счастливой. И своим примером звезда «Формулы любви» показала, что и в 60 — баба ягодка опять.