В 58 лет продолжает играть сердцеедов: красавчик из «Просто Марии» почти не изменился

Роль Хосе Игнасио в сериале «Просто Мария» сделала Тоньо Маури звездой мирового масштаба. У красавчика-актера не было ни единого шанса не стать секс-символом — уж слишком очарователен он был на экране.

И даже годы оказались не властны над знаменитостью. В свои 58 лет знойный мексиканец продолжает играть сердцеедов в мыльных операх и сводить с ума женскую половину населения земного шара. За прошедшее время эффектный брюнет ничуть не изменился — все тот же западающий в душу взгляд и очаровательная улыбка.

Талантливый человек талантлив во всем — и это точно про Маури. Он не только успешный актер, но и бизнесмен, а также продюсер. Кроме того, удачно сложилась и личная жизнь знаменитости. Тоньо счастливо женат на красавице Карле Алеман. На днях супруги отметили 31-ю годовщину своей свадьбы. С этим событием актер трогательно поздравил возлюбленную в социальных сетях.