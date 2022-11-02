В 58 даст фору двадцатилетней: как сейчас выглядит родившая в 46 лет Илзе Лиепа

Наследнице знаменитого Мариса Лиепы — Илзе — исполнилось в этом году уже 58 лет. Но высокая и стройная блондинка выглядит чуть ли не вдвое моложе и может дать фору любой двадцатилетней. Балерина до сих пор выступает, устраивая моноспектакли, и ездит с гастролями по разным городам. К собственной моложавости артистка относится спокойно. По ее словам, она никогда не задумывалась о годах и не зависела от мнения общества, игнорируя замечания.

К материнству Лиепа пришла в довольно позднем возрасте — в 46 лет. Но она считает, что все события в ее жизни были своевременны и до сих пор называет себя молодой мамой подростка. Она привела в пример Майю Плисецкую, которая в 58 лет еще танцевала в на сцене театра.

«У балерины иные биологические отметки возраста», — заявила Илзе на шоу «Эмпатия Манучи ».

Лиепа воспитывала дочку одна: ее брак распался, когда девочке было всего три года. Сейчас 12-летняя Надя по совету мамы посещает сразу несколько секций — хореографию, музыку и вокал.