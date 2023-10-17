В 57 лет Сыроежкин и Электроник живут с матерью: картина удручающая (фото)

Слава не гарантировала Юрию и Владимиру Торсуевым успеха. Братья стали знаменитыми после съемок в фильме «Приключения Электроника». Казалось, впереди их ждет большое будущее, но как бы не так.

Близнецам даже не удалось приобрести отдельное жилье. В свои 57 лет они продолжают жить с матерью, которой 94 года. Впрочем, Юрий не оставляет надежды это исправить.

В одном из интервью актер признался, что мечтает перебраться в небольшой домик в глухом лесу, чтобы быть ближе к земле, к природе. Что касается личной жизни, то он дважды был женат, имеет двоих детей — дочь и сына. У Владимира опыт гораздо богаче: пять жен, одна дочь. Но создать крепкую семью ни с кем не вышло.

Да и карьера у обоих не задалась. Экранные Сыроежкин и Электроник были уверены, что после премьеры ленты на них обрушится лавина предложений от режиссеров, но этого не произошло. Звезды поступили в полиграфический институт, но так его и не окончили.