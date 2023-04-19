В 55 выглядит моложе: обомлеете, какой была Валерия в 20 лет (фото)

Певица Валерия остается эталоном женственности и привлекательности. Артистка сохранила стройную фигуру, несмотря на рождение троих детей, а ее утонченная внешность до сих пор потрясает поклонников. Но Валерия не всегда была такой красавицей — достаточно взглянуть на ее фото в молодости.

Артистка начала строить свою карьеру в конце 80-х. Ее имидж соответствовал духу того времени: Валерия носила укороченную стрижку, надевала широкие вещи и ярко красилась. Однако этот стиль совершенно не шел певице и сильно ее старил. Поклонники не узнали свою любимицу и отметили, что в 55 лет артистка выглядит намного моложе, чем в 20. Тогда она была миловидной простушкой, но сегодня Валерия — статная красавица с аристократичным лицом, что идет ей только на пользу.

Правда, многие подозревают, что народная любимица делала пластические операции. Они пишут, что ее нос стал изящнее, а овал лица изменился. Но сама Валерия отрицает какие-либо вмешательства и признается, что ее красота — это заслуга хорошей генетики и регулярных тренировок.