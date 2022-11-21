В 55 лет так не бывает: «честное» фото Литвиновой вызовет оторопь россиянок

Рената Литвинова взбудоражила пользователей Сети своим внешним видом. Как оказалось, не так давно знаменитость увлеклась спортом. И если сначала она предпочитала бег, то теперь переключилась на пилатес и йогу, после занятий которыми она и опубликовала кадр в своих социальных сетях.

По словам пользователей Сети, Литвинова выглядит значительно моложе своих лет. Даже после физических нагрузок она похожа на девушку-подростка, а не на 55-летнюю женщину. При этом на лице артистки поклонникам не удалось обнаружить морщины или другие возрастные изменения, что тоже стало шоком для фанатов.

Как неоднократно рассказывала сама Литвинова, таких результатов ей удалось добиться благодаря специальным ограничениям. Она старается практически не употреблять алкоголь, не переедает, а также посещает только проверенных врачей, что и помогает ей сохранить молодость.