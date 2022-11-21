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В 55 лет так не бывает: «честное» фото Литвиновой вызовет оторопь россиянок

21 ноября 2022 10:45
В 55 лет так не бывает: «честное» фото Литвиновой вызовет оторопь россиянок

Поклонницы не смогли сдержать свое удивление.

Рената Литвинова взбудоражила пользователей Сети своим внешним видом. Как оказалось, не так давно знаменитость увлеклась спортом. И если сначала она предпочитала бег, то теперь переключилась на пилатес и йогу, после занятий которыми она и опубликовала кадр в своих социальных сетях.

По словам пользователей Сети, Литвинова выглядит значительно моложе своих лет. Даже после физических нагрузок она похожа на девушку-подростка, а не на 55-летнюю женщину. При этом на лице артистки поклонникам не удалось обнаружить морщины или другие возрастные изменения, что тоже стало шоком для фанатов.

В 55 лет так не бывает: «честное» фото Литвиновой вызовет оторопь россиянок

Как неоднократно рассказывала сама Литвинова, таких результатов ей удалось добиться благодаря специальным ограничениям. Она старается практически не употреблять алкоголь, не переедает, а также посещает только проверенных врачей, что и помогает ей сохранить молодость.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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