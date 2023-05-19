В 54 года выглядит на 70: похудевший на 100 кг Семчев пугает внешним видом

Александра Семчева жутко критиковали за избыточный вес. Поклонники были уверены: человеку, который так себя запустил, что это отражается на его здоровье, на большой сцене и на экране телевизора (который, к слову, накидывает еще пару килограммов) делать нечего.

Однако, как оказалось, лишний вес совсем не портил артиста. Это сделало феноменальное похудение. Больше года назад Семчев взял себя в руки и на зло критикам похудел более чем на 100 килограммов!

Но вау-эффекта и бури восторга от фанатов артисту дождаться не удалось. Поклонники уверены, что знаменитый артист сдал, подурнел, осунулся и стал выглядеть как дряхлый старик. Свое недовольство новым обликом кумира они поспешили высказать в Сети: «Другой человек, тоска в глазах, может, не надо было так сильно худеть?», «С похудением и его шарм толстячка прошел, вряд ли он сегодня будет востребован, мне он ни сейчас, ни раньше не нравился», «Весь шарм пропал», «Он сделал бариатрическую операцию, но почему-то это скрывает».