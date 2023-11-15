В 54 года уже старушка: как выглядит Варум в обычной жизни (фото)

Анжелика Варум редко появляется на публике. Звезда живет в США и, в отличие от многих своих коллег, не является активным пользователем социальных сетей. Однако недавно она все же попала в объектив любопытных фотографов.

Певица приехала с концертом в Казахстан. На сцену, как и полагается, артистка вышла при полном параде. А вот за кулисами показала себя настоящую.

Знаменитость выбрала невзрачный аутфит, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. В свои 54 года она будто превратилась в старушку. Вне всякого сомнения, за последние годы супруга Леонида Агутина сильно постарела.

В одном из редких интервью исполнительница призналась, что ей важно, как она выглядит. Звезда ухаживает за собой, однако до кардинальных мер пока не дошла. Варум слишком боится пластических операций на лице, чтобы лечь под нож хирурга.