В 53 выглядит на 70: на фото Маликова без ретуши страшно смотреть

Дмитрий Маликов начал свою карьеру в 80-х и с того времени не покидает отечественную сцену. Миллионы поклонников, внимательно следящие за его творчеством, не раз отмечали, что годы совершенно не сказываются на внешности артиста. Однако не так давно они смогли убедиться в обратном.

Так, в социальных сетях артиста появился снимок, сделанный в Самаре. На нем Маликов предстает без каких-либо фильтров и ретуши, из-за чего становится видно, как сильно артист постарел за последнее время. 53-летний певец выглядит значительно старше своих лет из-за морщин и пробивающейся седины.

Подписчики не оставили без внимания неожиданный «честный» снимок. В социальных сетях они завалили музыканта сообщениями, признавшись, что не ожидали возрастных изменений от вечно молодого Маликова. Фанаты не скрывают: они не готовы смириться с тем, что их любимый артист стареет.