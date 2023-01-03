В 53 года уже неприлично: в таком «бесстыжем» платье Кэтрин Зету-Джонс еще не видели

Кэтрин Зета-Джонс всегда умело поддерживала свой статус голливудской красавицы. На красных дорожках она выглядела элегантно и стильно, тщательно составляя образы. Но с возрастом актриса все чаще начала позволять себе наряды, которые, по мнению пользователей Сети, больше подошли бы ее коллегам вдвое моложе.

Например, на недавней кинопремьере Кэтрин появилась перед фотографами в платье, декольте которого опускалось до талии. Актриса как ни в чем не бывало позировала перед шокированными таким обнажением репортерами. В Сети наряд Зеты-Джонс уже окрестили ее самым «бесстыжим» платьем.

«Какой-то перебор, в 53 года одеваться так уже неприлично», «Она еще и с сыном пришла, как же ему неловко рядом с ней стоять», — отметили комментаторы.

А поклонники встали на сторону актрисы. Они подчеркнули, что для своего возраста Кэтрин просто роскошно выглядит, поэтому имеет право выделять свои достоинства. Тем более что вульгарным ее образ назвать нельзя.