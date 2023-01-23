В 52 года уже старик: сегодня вы едва ли узнаете того самого Плюмбума (фото)

Антон Андросов прославился на весь СССР еще школьником, сыграв главную роль в картине Плюмбум, или Опасная игра. Фильм мгновенно полюбился и зрителям, и критикам, из-за чего молодого артиста начали приглашать и в другие проекты.

Так, он принял участие еще в нескольких проектах, но после получения аттестата все же не пошел в театральный вуз. Андросов выбрал Московский химико-технологический институт лишь из-за того, что там была военная кафедра, а он совсем не мечтал отправляться в армию.

Одновременно с учебой он продолжал сниматься, а после окончания вуза занялся и другой работой. Он продюсировал документальные фильмы, продавал ювелирные изделия и даже два года снимал фильмы для взрослых. Несколько раз он пытался запустить свой бизнес, но каждый раз оканчивался неудачей.

Андросов старательно пытался заработать как можно больше денег, но выгодная работа совсем ему не нравилась, поэтому от переживаний у него началась алкогольная зависимость. Однажды он чуть не умер, выпив два литра спирта, после чего он смог побороть свою зависимость.

Сейчас 52-летний артист по-прежнему занимается продюсированием. Он признается, что мечтает вернуться на экраны, но пока не встретил подходящего предложения.