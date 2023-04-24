В 51 год сидит у мамы на шее: дочь Аллегровой хороша собой, но неудачлива (фото)

Звездным наследникам не всегда удается повторить успех своих родителей. А некоторые и вовсе могут заставить родных краснеть от стыда. Например, Ирина Аллегрова вряд ли гордится образом жизни своей единственной дочери Лалы.

С детства она подражала матери и верила, что также станет звездой. Окончив школу, Лала поступила на режиссерский факультет, хотя никогда не интересовалась этой профессией всерьез. Именитой постановщицей дочь Аллегровой не стала. Некоторое время она была бэк-вокалисткой «шальной императрицы», а после заняла должность ее концертного директора. Однако в 2011 году Ирина Александровна завершила активную творческую деятельность.

От матери Лала унаследовала яркую внешность, но это не помогло ей реализоваться. В 51 год она продолжает сидеть на шее у своей именитой родительницы. Дочь Аллегровой живет в ее доме, куда привела не только своего сына Сашу, но и мужа Артема Артемьева, который на 14 лет младше.