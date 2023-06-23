В 50 выглядят на 30: стилисты сотворили чудо с этими возрастными супругами (фото)

Дмитрий и Елена Линт решили, что на пороге 50-летия должны обновить свою жизнь. За помощью они обратились к стилисту Александру Рогову и его коллегам, которые смогли полностью изменить стиль пары и вдохнуть в брак новую жизнь.

Так, эксперты ориентировались на подход Виктории и Дэвида Бекхэмов, которые известны своими парными образами. Основой нарядов Дмитрия и Елены стали бежевый и песочный плащи, а образы отличались строгостью. Дмитрий предстал перед публикой в кардигане и прямых джинсах, а его супруга — в голубой рубашке и юбке.

Линты остались в восторге от работы экспертов. Они не стали скрывать, что наряды сделали их на 20 лет моложе, а новая одежда полностью отражает их характеры. Оценили преображение и зрители: по их мнению, Рогову удалось омолодить супругов и заставить их вновь полюбить себя.