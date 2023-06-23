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В 50 выглядят на 30: стилисты сотворили чудо с этими возрастными супругами (фото)

23 июня 2023 09:45
В 50 выглядят на 30: стилисты сотворили чудо с этими возрастными супругами (фото)

Парные образы превратили их в совершенно других людей.

Дмитрий и Елена Линт решили, что на пороге 50-летия должны обновить свою жизнь. За помощью они обратились к стилисту Александру Рогову и его коллегам, которые смогли полностью изменить стиль пары и вдохнуть в брак новую жизнь.

Так, эксперты ориентировались на подход Виктории и Дэвида Бекхэмов, которые известны своими парными образами. Основой нарядов Дмитрия и Елены стали бежевый и песочный плащи, а образы отличались строгостью. Дмитрий предстал перед публикой в кардигане и прямых джинсах, а его супруга — в голубой рубашке и юбке.

Линты остались в восторге от работы экспертов. Они не стали скрывать, что наряды сделали их на 20 лет моложе, а новая одежда полностью отражает их характеры. Оценили преображение и зрители: по их мнению, Рогову удалось омолодить супругов и заставить их вновь полюбить себя.

В 50 выглядят на 30: стилисты сотворили чудо с этими возрастными супругами (фото)

«После преображения помолодели, стали ярче, глаза засветились, смотреть приятно», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадры YouTube «Рогов в деле»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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