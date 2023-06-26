В 50 выглядит на 30: увидите эту даму с кукольной внешностью и не поверите, что она существует

Ким Кеон Хи не может не вызывать зависть у женщин. Первая леди Южной Кореи забыла постареть — ее молодость поражает весь мир.

В 50 лет супруга Юн Сок Еля даст фору и 30-летним. В своей стране она невероятно популярна, хоть и старается держаться подальше от прессы и поклонников. Ким отказывается от интервью и фотосессий для глянца.

Журналисты не раз пытались узнать секрет красоты этой дамы с кукольной внешностью. Лишь однажды она дала ответ на этот вопрос, но он вызвал смех у публики.

Кореянка уверяет, что выглядит моложе своего возраста, потому что увлекается чтением и изучением иностранных языков. Она свято верит: чем больше женщина занимается умственной деятельностью, тем меньше будет у нее морщин.

Между тем многие полагают, что дело тут не чисто. Одни уверены, что жена президента Южной Кореи — постоянная клиентка косметологов и пластических хирургов, а другие — что она большая любительница фотошопа.