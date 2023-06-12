В 46 выглядит на 20: при взгляде на звезду «Ханны Монтаны» вы испытаете шок

Популярные диснеевские сериалы подарили золотой билет в мир кино многим молодым актерам. В том числе и подростковая комедия «Ханна Монтана» открыла зрителям Джейсона Эрлза.

Именно после роли старшего брата главной героини артист проснулся настоящей американской звездой. Однако сейчас его активность заметно снизилась. Он путешествует по миру и периодически проводит мастер-классы по актерскому мастерству.

Впрочем, Джейсон интересен не только за счет своего таланта.

Многие поклонники восхищаются его генетикой, ведь в 46 лет он умудряется выглядеть на 20. Кажется, что с момента выхода популярного сериала он не постарел ни на минуту. У артиста четкий овал лица, прекрасное спортивное телосложение, а на коже практически нет морщин. На солидный возраст мужчины намекают лишь борода и серьезный взгляд. В остальном он все тот же забавный Джексон Стюарт из «Ханны Монтаны».