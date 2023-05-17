В 45 стала старухой: Федорова совсем другой человек без фотошопа

Когда-то Оксана Федорова была идеалом красоты. Эффектная брюнетка гордо носила титул «Мисс Вселенная», но время ее не пощадило.

Знаменитость наверняка тратит большие деньги, чтобы оставаться молодой и привлекательной, но результата это не приносит. Подавляющее большинство снимков Федоровой в Сети обработаны при помощи фотошопа, чтобы кожа звезды была гладкой и свежей. Но в реальности все гораздо хуже.

В соцсетях телеведущей нашелся редкий кадр без ретуши. Горькая правда вышла наружу: на этой фотографии Федорова — это совсем другой человек. Интернет-пользователи с ужасом обнаружили, что в свои 45 лет знаменитость уже стала старухой. Отныне брыли, отеки и морщины — ее верные спутники.