В 45 лет выглядит на 20: рецепт омоложения американского миллиардера шокирует

Человечество во все времена пыталось изобрести рецепт вечной молодости. Сегодня, в век технологий, мы как никогда близки к этому. Так, 45-летний миллиардер Брайан Джонсон «обновил» свою внешность и стал выглядеть на 20. Но рецепт его омоложения многих повергнет в шок.

Американец давно одержим идеей вечной юности. Каждое его утро начинается с приема витаминов, добавок, коктейлей и оливкового масла. Также Джонсон тренируется три раза в неделю и ежедневно выполняет зарядку. Рацион миллиардера состоит из овощей, ягод, орехов и семян.

Но это далеко не все. Брайан регулярно переливает себе кровь своего 17-летнего сына Талмейджея. Плазму юноши вводят в вены Джонсона — так запускается процесс омоложения.

К борьбе против старости бизнесмен подошел во всеоружии. Он переоборудовал свой особняк в медицинский центр с врачами и новейшими технологиями. Эксперимент обходится в два миллиона долларов в год.

«Кровавые» методы омоложения приносят свои плоды. Согласно фитнес-тестам, телу Брайана сейчас 18 лет. Внешне миллиардер тоже не выглядит на 45 — американец сойдет за 20-летнего. Такими темпами он скоро изобретет эликсир вечной жизни.