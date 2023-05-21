В 42 выглядит как пенсионерка: звезде сериала «Счастливы вместе» уже ничего не помогает

Фанаты Натальи Бочкаревой решили, что она готовится к съемкам в фильме ужасов. Иначе объяснить жуткий вид артистки они просто не в силах. Звезда ситкома «Счастливы вместе» решилась на пластическую операцию лица и прогадала.

Процедура по омоложению, призванная заставить всех вокруг ахнуть, свою функцию полностью выполнила. Фанаты ахнули. Но не от восторга, а от ужаса. 42-летняя звезда стала выглядеть на уверенные 50. А некоторые особенно изобретательные критики и вовсе сравнили Бочкареву с «аватаром» из популярного блокбастера.