В 42 выглядит как пенсионерка: звезде сериала «Счастливы вместе» уже ничего не помогает
Поклонники испытали непритворный ужас от вида любимой актрисы.
Фанаты Натальи Бочкаревой решили, что она готовится к съемкам в фильме ужасов. Иначе объяснить жуткий вид артистки они просто не в силах. Звезда ситкома «Счастливы вместе» решилась на пластическую операцию лица и прогадала.
Процедура по омоложению, призванная заставить всех вокруг ахнуть, свою функцию полностью выполнила. Фанаты ахнули. Но не от восторга, а от ужаса. 42-летняя звезда стала выглядеть на уверенные 50. А некоторые особенно изобретательные критики и вовсе сравнили Бочкареву с «аватаром» из популярного блокбастера.
«Печально. На нее не взглянешь. Что ты с собой сделала, женщина...», «Ей 42, но кожа как у 55-летней. Печальная картина!», «Была живая красивая женщина, а стала рыба снулая», «Для 42 лет это, конечно, жесть», «Очень некрасиво», — пишут разочарованные решением звезды пользователи Сети.