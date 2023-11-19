В 42 года все еще девочка: как сейчас выглядит затворница Курникова (фото)

Анна Курникова давно оставила спорт. Теннисистка посвятила себя воспитанию троих детей и теперь крайне редко появляется на публике. Однако недавно в Сеть попали редкие кадры со знаменитостью, которые произвели настоящий фурор.

Последнее обновление на странице блондинки датировано еще прошлым годом. Можно подумать, что затворнице просто нечем похвастаться. Но, к огорчению хейтеров, это не так.

Новое видео с Курниковой опубликовала ее коллега Серена Уильямс. Как преданная и любящая жена, Анна отправилась вслед за супругом Энрике Иглесиасом на гастроли в Майами. За кулисами и был снят ролик, который разбил сердечко поклонникам.

В свои 42 года теннисистка все еще выглядит как девочка. На вид ей можно дать лет 17 — не больше. Стройная фигура и гладкая кожа звезды восхитили народ. Интернет-пользователи оставили массу комплиментов в адрес легендарной спортсменки, забывшей, что женщинам свойственно стареть.