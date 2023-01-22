В 42 года так выглядеть стыдно: знаменитый Роналдиньо вновь вышел на поле (фото)

Бразильский футболист Роналдиньо был одним из самых знаменитых игроков в начале XXI века. Он поражал публику своим виртуозным владением мячом, впечатляющими голами и удивительными пасами. Как сложилась судьба Роналдиньо после его ухода из большого спорта?

В свои лучшие годы футболист играл за легендарную «Барселону». Затем состоялся его переход в «Милан», но здесь бразилец не снискал особых успехов. На закате карьеры Роналдиньо состоял в бразильском «Флуминенсе», но провел здесь всего лишь семь матчей.

В 2016 году он участвовал в чемпионате по мини-футболу в Индии, где забил 21 гол. У Роналдиньо есть и другие интересы помимо спорта. Он занимался благотворительностью, снимался в кино, участвовал в рекламе. Также Роналдиньо увлекался музыкой и даже записал песню собственного сочинения под названием «Одинокий».

Время от времени легендарный бразилец выходит на поле для ветеранских и благотворительных матчей. 42-летний Роналдиньо давно потерял свою былую форму: он поседел, обрюзг и даже обзавелся солидным брюшком. От того стройного и невероятно шустрого игрока почти ничего не осталось.