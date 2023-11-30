В 41 живет с мамой: квартира миллионера Корчевникова ужасает безвкусицей

Борис Корчевников — один из самых завидных холостяков в стране. Ведущий программы «Судьба человека» тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что мужчина никогда не вступал в брак. Живет актер вместе с мамой в небольшой квартире в самом центре Москвы, на улице Тверской.

Жилье телеведущего не назовешь просторным, но и стоимость недвижимости в этом районе крайне высокая. Спальня Корчевникова — это крошечная комнатушка, одновременно выполняющая и функцию кабинета. Шкаф заставлен книгами, а стены украшают многочисленные иконы — шоумен является верующим человеком.

Кроме артиста и его родительницы в квартире проживает кот по кличке Степа. Семейство проводит время вместе на тесной кухне, где не нашлось места даже полноценному кухонному гарнитуру. Интерьер жилья не назовешь элегантным и эстетичным: обилие декора, устаревшие сувениры и полное отсутствие пустого пространства.